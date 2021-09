Infrastrutture: assessore Roma, messa in sicurezza e riapre la strada del Clivo di Scauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storica strada del Clivo di Scauro "tra pochi giorni riapre al transito per tutti. Abbiamo definitivamente messo in sicurezza un tratto di muro pericolante di circa 30 metri che delimita parte del Parco del Celio e che le amministrazioni precedenti avevano pensato bene di rattoppare con dei sostegni provvisori che poi sono rimasti per anni". Lo scrive in un post su facebook l'assessore alle infrastrutture di Roma Capitale Linda Meleo. "Situazione che impediva il transito dei mezzi pesanti e che, soprattutto, era pericolosa per i pedoni. L’Assessorato ha coordinato l’iniziativa. Il Dipartimento sviluppo infrastrutture e Manutenzione urbana è intervenuto di concerto con la Soprintendenza di Stato, la Sovrintendenza Capitolina e con il Dipartimento ambiente occupandosi del muro e anche della bonifica del verde. Stiamo ultimando la riqualificazione della pavimentazione in sampietrini che negli anni era stata danneggiata dalle radici degli alberi e tra poco Clivo di Scauro sarà riaperta a tutti. Il nostro obiettivo è continuare a prenderci cura della nostra città, recuperando decoro e bellezza". (Com)