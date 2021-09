Francia: Abdeslam dà in escandescenza durante processo, trattati come "cani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli imputati del processo per gli attentati che nel novembre del 2015 hanno colpito Parigi sono trattati come dei "cani". Lo ha urlato il primo giorno di udienza Salah Abdeslam, unico sopravvissuto del commando terrorista che sei anni fa ha provocato la morte di 130 persone. In prigione "sono più di sei anni che vengo trattato come un cane, sono sei anni che non dico nulla perché so che dopo la morte sarò resuscitato e lei dovrà renderne conto", ha detto il terrorista. "Non siamo in un tribunale ecclesiastico, ma in un tribunale democratico", ha detto Jean-Louis Périés, presidente della corte. Abdeslam è andato su tutte le furie dopo che uno degli imputati ha accusato un malore, obbligando l'udienza ad interrompersi. (Frp)