Spagna: Juan Carlos si affida a studio legale Clifford Chance in causa con l’ex amante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos, si è affidato allo studio legale Clifford Chance, uno dei più importanti del Regno Unito, per difendersi nella causa intentata da Corinna Larsen contro di lui a Londra. L'ex amante ha accusato l'ex sovrano per essere stata sorvegliata illegalmente dal 2012 da parte dei servizi segreti spagnoli e di aver subito minacce e spionaggio occulto. Nella sua causa la Larsen chiede di essere risarcita per i danni psicologici subiti e che a Juan Carlos sia imposto il divieto di avvicinamento alla sua residenza a meno di 150 metri. (Spm)