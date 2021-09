Russia: ministero Salute, 98 per cento dei contagiati dal Covid non è vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di cittadini russi vaccinati tra i pazienti positivi al coronavirus è del 2 per cento. Lo ha affermato Alla Samoilova, presidente di Roszdravnadzor, agenzia federale del ministero della Salute russo. Tra i pazienti ricoverati in ospedale con infezione da coronavirus, il 90 per cento è costituito da non vaccinati, ha aggiunto il capo del dipartimento. "Non più del 2 per cento di tutti i positivi al Covid-19 sono persone che sono state vaccinate, se prendiamo in considerazione i positivi che hanno ricevuto entrambe le dosi, dopo il 42mo giorno dalla prima, che è il periodo in cui si forma l'immunità e dopo il quale, in teoria, il paziente non dovrebbe ammalarsi ", ha precisato Samoilova, citata dall'agenzia di stampa "Tass". (Rum)