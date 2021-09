Afghanistan: Di Maio, rischio collasso economico da flussi migratori incontrollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario evitare in Afghanistan una crisi umanitaria e flussi migratori incontrollati che potrebbero derivare da un collasso dell’economia. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla riunione, in formato virtuale, co-presieduta dal segretario statunitense Antony Blinken e dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas. “La nostra priorità è prevenire una crisi umanitaria e flussi migratori incontrollati che potrebbero derivare dal collasso economico dell'Afghanistan. Per questo stiamo destinando 150 milioni di euro di aiuti umanitari a programmi di assistenza sia in Afghanistan che nella regione. Ciò includerà il reimpegno dei fondi originariamente destinati al sostegno alle forze afghane, circa 120 milioni di euro. Allo stesso tempo, dovremo vigilare sul fatto che l'accesso umanitario al Paese sia garantito, che gli aiuti arrivino a chi ne ha bisogno e che non vi siano impedimenti alla presenza delle agenzie dell'Onu”, ha concluso Di Maio. (Res)