Repubblica Ceca: premier Babis contro l’addio ad auto a benzina e diesel dal 2035

- Il premier ceco Andrej Babis è contrario all’addio alle auto a benzina e diesel dal 2035. Lo ha riferito il portale “idnes.cz”. Il capo del governo di Praga si è dunque espresso contro la proposta della Commissione europea. “Non siamo d’accordo al divieto di vendita di auto con motori a combustione. Non è possibile farsi dettare quello che i fanatici verdi immaginano al Parlamento europeo”, ha dichiarato il premier ceco. “Ci sono argomenti più importanti come la sicurezza, il mercato interno, lo spazio Schengen. Sosterremo le auto elettriche ma quelle normali continueranno a essere prodotte. Le auto elettriche sono un lusso che non è a disposizione delle persone normali”, ha continuato Babis. (Vap)