Messico: dal 2022 tornano limiti a operazioni orarie per Aeroporto di Città del Messico (2)

- Dal 2014, anno in cui il ministero dei trasporti ha lanciato l'allarme per un eccessivo affollamento dei voli, l'Aicm ha fissato il tetto di 61 operazioni per ora, con un massimo di 40 atterraggi, separati da quattro miglia nautiche consecutive. Un parametro che non sempre verrebbe rispettato: quando le condizioni meteorologi che lo permettono, scrive ancora "El Economista", si arriva a superare il numero di 70 operazioni in sessanta minuti. Prima della crisi pandemica, nel 2019, l'Aicm era arrivato a un record di 50 milioni di passeggeri trasportati, sfiorando le 460mila operazioni. Numeri, sottolinea infine la testata, che non si sarebbero potuti realizzare se non superando i parametri fissati. (segue) (Mec)