Kazakhstan-Italia: il nuovo ambasciatore Alberti presenta le credenziali al presidente Tokayev

- Il nuovo ambasciatore d'Italia a Nur-Sultan, Marco Alberti, ha presentato oggi le credenziali al presidente del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Lo rende noto la Farnesina su Twitter. Marco Alberti nasce a Bukavu, Zaire, il 25 maggio 1972 e consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna nel 1996. Entra in carriera diplomatica nel 2000 e presta servizio come vicecapo segreteria del sottosegretario di Stato. Nel 2003 parte per la sua prima missione all’estero presso l’ambasciata d’Italia a Buenos Aires, Argentina, in qualità di vicario dell’Ufficio politico e capo dell’Ufficio stampa e comunicazione, per poi assumere le funzioni di console aggiunto a New York, Stati Uniti d’America, nel 2008. (segue) (Res)