Kazakhstan-Italia: il nuovo ambasciatore Alberti presenta le credenziali al presidente Tokayev (2)

- Nel 2011 torna alla Farnesina presso il Servizio stampa e comunicazione istituzionale, dove rimane fino all’anno successivo, quando inizia a prestare servizio presso Enel S.p.A come responsabile affari iIstituzionali internazionali, svolgendo azioni di supporto all’internazionalizzazione dell’azienda estese ad oltre 30 Paesi nel mondo e coordinando i rapporti con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e le altre istituzioni. Da sempre focalizzato sui temi dell’innovazione e del rapporto pubblico-privato, ha partecipato a numerosi negoziati di natura multi-stakeholder, anche in qualità di sherpa Enel nella Task force energy & resource efficiency del B20. Ha inoltre svolto incarichi di docenza presso varie università italiane in materia di studi strategici, diplomazia economica e digital diplomacy. Nel 2013 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. (Res)