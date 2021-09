Recovery: Amendola, è missione nazionale, forze politiche siano consapevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro unico assillo ora è realizzare il Pnrr. Questa dev’essere la ‘missione nazionale’ di tutti, a cominciare dalle forze politiche. Con meno distrazioni e perdite di tempo". Lo ha detto il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola a Bologna riprendendo l’appello del commissario Paolo Gentiloni, a margine dell’intervento al Festival ‘Dialoghi di Pandora Rivista’ giunto alla terza edizione ‘La nuova frontiera. Costruire insieme’. "Mi chiedo se ci sia in tutti l’adeguata consapevolezza che l’Italia si trova davanti a una sfida irripetibile: siamo i principali beneficiari delle risorse messe a disposizione dal Next Generation Eu, a nessun altro Stato europeo è destinato altrettanto. Il momento per rilanciare il Paese, trasformandolo in meglio, è arrivato e non si può tergiversare. Occorre uno scatto in più da parte di ciascun attore politico e sociale per raggiungere la meta. Il Governo è pronto. Lavoriamo uniti e senza sosta. L’Italia di domani non si costruisce da sola”, ha aggiunto. (Res)