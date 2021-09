Roma 2021: Rossi (Ugl), incontro costruttivo con Lucarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina nella sede dell'Unione Territoriale del avoro di Roma è venuta a trovarci Monica Lucarelli, capolista della civica per Gualtieri Sindaco, ne è scaturita una discussione ampia e costruttiva sul futuro di Roma in cui come Ugl abbiamo esposto quelli che secondo noi sono i punti fondamentali su cui il futuro sindaco deve lavorare per far si che Roma vada alla stessa velocità delle altre capitali europee, uno scambio di idee in cui sono stati toccati temi come la sburocratizzazione, l'incentivo agli investimenti e il ruolo dei giovani e delle donne nella nostra città". Lo ha detto Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e provincia. "Come sindacato proponiamo la nostra visione e trovare un'interlocutrice preparata e disposta per ascoltare le nostre proposte è sempre piacevole e costruttivo, ci auguriamo che questo clima di dialogo si estenda a tutte le forze impegnate in questa tornata elettorale". (Com)