Brasile: attacchi a Corte suprema, anche l'ex partito di Bolsonaro prende le distanze

- Anche il Partito social liberale (Psl), la forza che ha portato Jair Bolsonaro alla presidenza del Brasile, ha preso le distanze dai nuovi attacchi lanciati ieri verso la Corte suprema (Stf), in occasione del giorno dell'Indipendenza. Pertanto, ripudiamo con veemenza il discorso del presidente della Repubblica in cui afferma di volersi ribellare alle istituzioni del nostro paese", si legge in una nota firmata assieme al partito Democratico (Dem), forza politica con cui sta lavorando a una fusione. Nel corso dei due interventi a Brasilia e San Paolo, il capo dello stato ha annunciato che non rispetterà "alcuna decisione" del giudice Alexandre de Moraes, incitando i suoi sostenitori a boicottare l'attività della Corte. Bolsonaro ha chiamato il magistrato "mascalzone" e gli ha intimato di lasciare l'incarico. Non è la prima volta che il Psl, prende le distanze dal capo dello stato. Secondo quanto fa notare il quotidiano "Poder 360" il nuovo soggetto politico adotterà come numero identificativo elettorale il 25 del Dem, e non il 17, associato al Psl e, di riflesso, all'elezione di Bolsonaro. (segue) (Brb)