Brasile: attacchi a Corte suprema, anche l'ex partito di Bolsonaro prende le distanze (2)

- Nella nota i due partiti chiedono la fine delle "tensioni politiche" e dei "disaccordi" affinché sia possibile dare una risposta alla popolazione sui problemi economici e sociali che attanagliano il paese. "Psl e Dem comprendono che la libertà è il principale strumento democratico e non può essere utilizzata per seminare discordia, diffondere odio o minare i pilastri della democrazia". "Oggi è imperativo porre fine alle tensioni politiche, all'odio, ai conflitti e alle incomprensioni che mettono sotto scacco la democrazia brasiliana e ci impediscono di dare risposte efficaci ai milioni di padri e madri che sono angosciati dall'inflazione degli alimenti e dell'energia, dalla disoccupazione in crescita e il reddito in calo. Non c'è indipendenza dove al cittadino non sono garantite le condizioni per una vita dignitosa. Il vero Brasile chiede risposte energiche e immediate", conclude la nota. (segue) (Brb)