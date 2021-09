Sao Tomé e Principe: Ue si congratula per elezione presidente Nova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con favore il buon esito del secondo turno delle elezioni presidenziali tenutosi a Sao Tomé e Principe lo scorso 5 settembre e si congratula con il presidente eletto, Carlos Vila Nova. "Continueremo con lui e il suo governo l'eccellente cooperazione bilaterale iniziata con i suoi predecessori a beneficio delle relazioni tra l'Ue e Seo Tomé e Príncipe e i nostri popoli", si legge in una nota a firma del portavoce per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue, Peter Stano. "La missione di osservazione elettorale guidata dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale ha preso atto del clima sereno e tranquillo in cui si è svolto lo scrutinio, nonostante il rinvio e le tensioni latenti a seguito dei risultati della prima torre. Accogliamo con favore questo processo elettorale libero e competitivo che dimostra la solidità delle istituzioni e dei processi democratici della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe", conclude la dichiarazione. (segue) (Beb)