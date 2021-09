Sao Tomé e Principe: Ue si congratula per elezione presidente Nova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro delle Infrastrutture di Sao Tomé e Principe, Carlos Vila Nova, ha vinto il ballottaggio presidenziale che si è tenuto il 5 settembre. Secondo quanto reso noto dalla Commissione elettorale nazionale, Nova - candidato del partito di opposizione Azione democratica indipendente (Adi) - ha ottenuto il 57,54 per cento dei voti contro il 42,46 per cento di Guilherme Posser da Costa, candidato del Movimento per la liberazione di Sao Tomé e Principe (Mlstp, la formazione politica attualmente al potere). Nova aveva vinto anche il primo turno, che si era svolto lo scorso 18 luglio, ottenendo il 43,3 per cento dei voti contro il il 20,7 per cento conquistato da Posser da Costa. Il ballottaggio è stato rinviato a causa di un ricorso presentato dal candidato terzo classificato al primo turno, il presidente uscente del parlamento Delfim Neves (candidato del Partito di convergenza democratica, membro della coalizione di governo), il quale aveva denunciato brogli e chiesto un riconteggio delle schede. L'attuale presidente Evaristo Carvalho, in carica dal 2016, ha deciso di non ricandidarsi affermando di voler "passare il testimone alle giovani generazioni". (segue) (Beb)