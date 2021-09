Cina-Afghanistan: Covid, Pechino invierà tre milioni di dosi di vaccino a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invierà tre milioni di dosi di vaccino anti-Covid al popolo afgano in un primo lotto come parte di una donazione di 200 milioni di yuan (30,96 milioni di dollari) che include anche cereali, forniture invernali e medicinali. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Wang Yi nel corso della riunione ministeriale dei Paesi vicini dell'Afghanistan, tenuta oggi in collegamento video. "La Cina è pronta a fornire materiali a Kabul nell'ambito della Riserva di forniture di emergenza per i Paesi dell'Asia meridionale e della Cina", ha aggiunto Wang. (Cip)