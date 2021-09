Sicilia: Scavone, trasferiti 6,2 mln ai Comuni per rette disabili psichici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali della Regione Siciliana ha trasferito 6,2 milioni di euro ai Comuni siciliani per il pagamento delle rette di ricovero relative alle persone con disabilità psichica. A darne notizia, l'assessore regionale Antonio Scavone che in una nota ha dichiarato: "Con queste ulteriori risorse abbiamo trasferito agli enti locali isolani, per il 2021, un totale di 24 milioni di euro necessari per il pagamento della quota sociale della retta di ricovero dei disabili psichici. Le somme sono state assegnate sulla base delle schede di rilevazione 2020 trasmesse dai Comuni che riportano il numero dei disabili mentali ricoverati e il periodo della loro permanenza presso le comunità alloggio». Sono in totale 2290 le persone con disabilità psichica in Sicilia ricoverate nel 2020. Scavone ha aggiunto: "Il governo Musumeci ha ben presente le difficoltà dei Comuni nell'erogazione di un servizio essenziale come questo la cui spesa è spesso incompatibile con le disponibilità dei bilanci degli enti locali". (segue) (Ren)