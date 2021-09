Imprese: “Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica”, il 14 settembre presentazione Rapporto export 2021 di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un forte recupero dell’economia globale trainerà l’export italiano che, grazie a un veloce rimbalzo e una ripresa solida, raggiungerà livelli più alti di quelli pre-pandemia. Un “ritorno al futuro” in un mondo che, con le sue eterogeneità, si trova alle prese con una ripartenza legata alla diffusione dei vaccini. E' il tema dell'evento virtuale che si terrà il prossimo 14 settembre alle ore 10, per presentare il Rapporto Export 2021 di Sace dal titolo “Ritorno al futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica”. Il Rapporto Export 2021 di Sace evidenzia le coordinate per le imprese italiane che esportano, tra sfide inedite e opportunità da cogliere sul mercato globale, sullo sfondo del potenziale eccezionale offerto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'agenda prevede saluti introduttivi di Rodolfo Errore, presidente Sace. Interverranno Daniele Franco, ministro dell'Economia e delle Finanze, Alessandro Terzulli, Chief Economist Sace, Sandy Kemper, Ceo C2FO, Barbara Beltrame, vice presidente per l’Internazionalizzazione Confindustria, Bianca Maria Farina, presidente Poste Italiane e presidente Ania, Federico Ghella, vice presidente Ghella e presidente comitato lavori all’estero Ance, Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato Sace, Francesco Starace, Amministratore delegato Enel. Concluderà l'evento Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.(Rin)