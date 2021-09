© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo che i carabinieri chiariscano la dinamica dell'agguato a Tor Bella Monaca. È però evidente che esista un problema sicurezza grave in città, e che le politiche messe in atto per le periferie a Roma in 5 anni siano state inutili, nella migliore delle ipotesi. I romani, tutti, meritano di vivere in una città sicura". È quanto dichiara la deputata Lega e candidata al consiglio comunale, Sara De Angelis.(Com)