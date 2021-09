Armenia-Turchia: premier Pashinyan, pronti a confronto per normalizzare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia è pronta ad un confronto per provare a normalizzare i rapporti con la Turchia. Lo ha affermato il premier armeno Nikol Pashinyan commentando la recente apertura da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Parlando in conferenza stampa al termine di una riunione del governo, prima della sua partenza per Tbilisi, Pashinyan ha detto di "vedere in queste dichiarazioni un'opportunità per parlare della normalizzazione dei rapporti tra Armenia e Turchia e per rilanciare le ferrovie e le strade armeno-turche". "Siamo pronti per questo confronto", ha chiarito il premier armeno secondo cui l'obiettivo di tali contatti è di "trasformare la nostra regione in un crocevia di collegamento tra Ovest, Est, Nord e Sud". La Russia, secondo Pashinyan, si è già offerta per sostenere questo processo e lo stesso si può dire di Francia, Stati Uniti e Unione europea. "Mentre la volontà di Cina e India di sviluppare progetti di comunicazione è ben nota", ha aggiunto il premier armeno ribadendo che Erevan è pronta a perseguire gli sforzi per la riconciliazione regionale nell'ottica dello sviluppo economico. Il premier armeno Pashinyan si è poi recato in visita in Georgia dove ha incontrato l'omologo georgiano Irakli Garibashvili. (Res)