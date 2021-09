Roma: Baldassarre (Lega), politiche periferie inadeguate, si prenda atto fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi può dire quello che vuole, parlano i fatti: se a via dell'Archeologia si verificano azioni come quella di oggi, le politiche per le periferie a Roma sono state inadeguate. Auspichiamo un celere riscontro da parte degli inquirenti in merito a quanto accaduto a Tor Bella Monaca. Nel frattempo si prenda atto anche di questo fallimento". È quanto dichiara l'eurodeputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Simona Baldassarre.(Com)