Turchia: Grandi (Unhcr) incontra ministro Esteri Cavusoglu, focus su rifugiati

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha incontrato oggi nel corso della sua visita in Turchia il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. Lo scrive lo stesso Grandi sul suo profilo Twitter. “Grazie, Mevlut Cavusoglu, per una buona discussione sulla questione dello sfollamento forzato in Turchia e nella regione”, si legge nel tweet. “Con la crisi dei rifugiati della Siria nel suo undicesimo anno, e il deterioramento della situazione umanitaria in Afghanistan, dobbiamo rafforzare le risposte e accelerare la ricerca di soluzioni”, conclude Grandi. Il capo della diplomazia turca, da parte sua, ha detto che "la migrazione è una questione di interesse comune di tutti i Paesi", sottolineando che "la condivisione equa degli oneri e delle responsabilità è un dovere". (Tua)