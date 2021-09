Municipio Roma XV: presidente, al via lavori per realizzazione parcheggio Valle Muricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati lo scorso lunedì i lavori per la realizzazione di un dei tre parcheggi pubblici previsti nel comparto urbanistico C5 di Valle Muricana, all'incrocio tra via Viadanica, via Bagnatica e via di Valle Muricana. "Il progetto - dichiara il presidente del Municipio Roma XV, Stefano Simonelli - prevede un parcheggio con raccolta acque meteoriche, illuminazione pubblica e aree verdi di confine. Saranno realizzati anche i posti disabili previsti per legge con relativa pedana di accessibilità. Questo è il primo tassello di un mosaico pubblico più ampio del Comparto C5 che prevede ,oltre alle succitate aree a parcheggio, di cui una idonea per ospitare un mercato saltuario, un area su cui si sta sviluppando a quattro mani con il vicariato, un progetto per realizzare luoghi sussidiari di culto un edificio diretto all'istituzione scolastica". (Com)