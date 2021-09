Covid: in Lombardia 655 nuovi casi e sei decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 655 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 50.400 tamponi effettuati che portano il totale complessivo a 13.916.899. Stando ai dati del bollettino quotidiano della Regione sulla diffusione del virus, i nuovi decessi sono sei, per un totale di 33.943 dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 55, uno in più di ieri, mentre i positivi che si trovano attualmente in altri reparti sono 386, due in più rispetto a ieri. A livello territoriale, i nuovi casi sono così distribuiti: 212 a Milano (di cui 70 a Milano città), 120 a Brescia; 48 a Monza e Brianza; 45 a Bergamo; 38 a Varese; 37 a Mantova; 31 a Pavia; 30 a Como; 14 a Lodi; 14 a Sondrio; 13 a Cremona; e 10 a Lecco. (Rem)