Afghanistan: sottosegretario Della Vedova, ancora nessuno spiraglio su rispetto diritti umani

- Da parte del governo dei talebani, non c'è ancora "nessuno spiraglio" su un livello minimo di riconoscimento dei diritti umani in Afghanistan. Lo ha dichiarato a "TgCom24" il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova. "Archiviato il ritiro da parte dei militari americani e della Nato, emerge quello che temevamo potesse accadere nelle analisi meno ottimiste. Cioè, il fatto che il governo dei talebani cerca di riportare l'orologio indietro di vent'anni e ancora non c'è nessuno spiraglio su un livello minimo accettabile di riconoscimento dei diritti degli afgani, e soprattutto delle afgane", ha detto Della Vedova. "L'Unione europea – ha aggiunto - aveva posto cinque punti per considerare un dialogo diplomatico con i talebani, e nessuno di questi è stato rispettato. E' preoccupante e lancinante vedere in che mani è tornato il Paese. Russia e Cina, che hanno quasi espresso soddisfazione nella sconfitta americana, dovranno ricredersi perché il ritorno dei talebani non è una questione di autodeterminazione ma il ritorno di una satrapia islamista che rischia di tornare ad essere un luogo accogliente per i terroristi", ha concluso Della Vedova. (Res)