Energia: Spagna, domani prezzo elettricità più alto di sempre a 141 euro per megawattora

- Domani in Spagna il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nel mercato all'ingrosso stabilirà un nuovo record di 141,71 euro per megawattora (MWh). Si tratta del prezzo più alto nella storia del Paese e supera il precedente primato di 140,2 euro per megawattora del 2 settembre scorso. Il prezzo di domani sarà più che triplicato rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso, quando il prezzo medio giornaliero era di 46,08 euro per megawattora. (Spm)