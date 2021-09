Afghanistan: Stoltenberg, Nato non accetterà che Paese torni base per terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ringraziato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Affari esteri tedesco, Heiko Maas, "per la convocazione della ministeriale di oggi sull'Afghanistan". Su Twitter, Stoltenberg ha sottolineato che "la Nato e l'intera comunità internazionale non accetteranno che il Paese serva di nuovo come rifugio sicuro per i terroristi" e che "i talebani devono mantenere i loro impegni, anche in materia di diritti umani e passaggio sicuro" per quanti vogliono uscire dal Paese. (Beb)