Roma 2021: Figliomeni (Fd'I), paradossale sentire Raggi pontificare su rifiuti e Ama

- "È veramente paradossale sentire, dopo cinque anni, il sindaco Raggi parlare di rifiuti, di Ama e di lacune dei bilanci". Lo dichiara in una nota il candidato all'Assemblea capitolina per Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni. "Sui rifiuti - aggiunge - ha fatto parlare di Roma in tutto il mondo per le montagne di rifiuti accatastate in ogni dove, ma specialmente in quelle periferie che lei dice di amare. Su Ama l'unica cosa che ha incrementato è stato il cambio frenetico dei manager mentre la raccolta differenziata che diceva di voler incrementare fino al 70 per cento nel 2021 è rimasta al palo. Infine sentire parlare di lacune di bilanci quando la Corte dei Conti, con riguardo a diverse società controllate dalla sua Giunta, parla di 'gravi e reiterati ritardi nella predisposizione e approvazione dei bilanci di alcuni degli Enti a controllo comunale diretto' nonché di 'inattendibilità dei bilanci' con riguardo a una specifica società è veramente ridicolo. Raggi - conclude Figliomeni - la smetta di prendere in giro la città, ha avuto cinque anni di tempo e, al termine, il giudizio è fallimentare". (Rer)