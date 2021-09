Grecia: Covid, controlli in 10 centri vaccinali per certificati falsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità nazionale per la trasparenza della Grecia (Nta) ha annunciato di stare indagando su casi di presunte certificazioni vaccinali false, distribuite da 10 hub vaccinali del Paese. Il governatore della Nta, Angelos Binis, ha dichiarato all'emittente statale "Ert" che, oltre al centro sanitario Palamas di Karditsa, nella Grecia centrale, sono in corso ispezioni in 10 centri di vaccinazione, dove ci sono "iniziali indicazioni di uno schema fraudolento". L'Nta sta incrociando i dati per capire in quali centri vaccinali sono avvenute registrazioni nella tarda notte o dove si evidenzia una grande fluttuazione nel numero di vaccinazioni. Nel Paese sono state diverse le segnalazioni di certificazioni vaccinali illegali da quando sono stati scoperti i primi certificati falsi al centro Palamas. Un funzionario sanitario locale ha riferito nei giorni scorsi che 44 casi sono stati finora sottoposti ad un procuratore. I documenti falsi sono stati rilasciati da un impiegato che è riuscito ad accedere alla piattaforma elettronica e ha registrato le persone come vaccinate. Lo scandalo è stato rivelato quando sono state notate discrepanze sui certificati stampati. (Gra)