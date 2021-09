Cina: censura web, oltre 4 mila siti chiusi e 400 mila informazioni rimosse da giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stretta, che rientra nella campagna conosciuta come "Clear and Bright", con l'obiettivo di reprimere i comportamenti illeciti online, non risparmia il settore dei videogiochi. Lo scorso 30 agosto dall'Amministrazione generale della stampa e della pubblicazione (Nppa), l'ente cinese di vigilanza sull'editoria, ha stabilito che i minori di 18 anni non potranno giocare ai videogiochi dal lunedì al giovedì ma solo tra le 20:00 e le 21:00 di venerdì, sabato e domenica, per un massimo di tre ore a settimana. La politica si applica solo ai giochi online e gli utenti dovranno registrarsi utilizzando i loro nomi reali e i relativi documenti. In tal senso, scrive il portale "Channel News Asia", i limiti imposti all'accesso dei giochi online rappresentano non solo una soluzione tesa a contrastare la "diffusione della dipendenza da videogiochi" tra i più giovani, quanto un tentativo per scoraggiare i comportamenti "deviati". Tutte queste misure rientrano nel quadro della politica di "ringiovanimento nazionale" fortemente promossa dal presidente Xi Jinping, e che prevede un controllo più serrato da parte del Partito comunista cinese (Pcc) su affari, istruzione, cultura e religione. (Cip)