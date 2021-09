Vaticano: Papa, Maria è la voce quanti non hanno voce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nei momenti di gioia non bisogna dimenticare "il grido silenzioso di tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di grande difficoltà, aggravate dalla pandemia". Lo ha detto il Papa nel suo messaggio ai partecipanti al 25esimo Congresso Mariologico Mariano Internazionale, che si svolge dall'8 all'11 settembre 2021, in videoconferenza. "La vera gioia che viene dal Signore dà sempre spazio alle voci dei dimenticati, perché insieme a loro si possa costruire un futuro migliore – scrive il Pontefice nel messaggio letto dal cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura – Maria, nella bellezza della sequela evangelica e nel servizio al bene comune dell'umanità e del pianeta, educa sempre all'ascolto di queste voci e Lei stessa si fa voce dei senza voce". Maria, ricorda il Papa, "è la Madre di tutti, indipendentemente dall'etnia o dalla nazionalità. Così la figura di Maria diventa punto di riferimento per una cultura capace di superare le barriere che possono creare divisione. Perciò, sul cammino di questa cultura di fraternità, lo Spirito ci chiama ad accogliere nuovamente il segno di consolazione e di sicura speranza che ha il nome, il volto, il cuore di Maria, donna, discepola, madre e amica". Il Pontefice ringrazia la Pontificia Academia Mariana Internationalis che, nei suoi oltre sessant'anni di attività, "perseverando nel suo impegno di rinnovamento, cerca di leggere i segni di questi tempi, a beneficio della Chiesa e di ogni donna e uomo di buona volontà" e offre "spunti, intuizioni, idee e approfondimenti in un mutamento d'epoca che trasforma velocemente il modo di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, di rapportarsi tra le generazioni umane e di comprendere e di vivere la fede". (Civ)