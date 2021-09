Turchia-Egitto: concluso secondo round di colloqui tra viceministri Esteri ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi ad Ankara, in Turchia, la seconda giornata del nuovo round di colloqui tra una delegazione turca, guidata dal viceministro degli Esteri Sedat Onal, e una rappresentanza dell’Egitto, guidata dall’omologo egiziano Hamdi Sanad Loza. Secondo quanto afferma una breve nota della diplomazia turca, durante gli incontri “oltre a questioni bilaterali sono state discusse alcune questioni regionali, inclusi gli sviluppi in Libia, Siria, Iraq, Palestina e Mediterraneo orientale”. Le parti “hanno confermato il loro desiderio di compiere ulteriori passi per fare progressi sulle questioni discusse e normalizzare le relazioni, e hanno concordato di proseguire le consultazioni”, conclude la nota. (segue) (Tua)