Turchia-Egitto: concluso secondo round di colloqui tra viceministri Esteri ad Ankara (2)

- Dopo il declassamento delle relazioni diplomatiche avvenuta nel 2013, a causa dei legami tra Ankara e la Fratellanza musulmana, all’inizio di quest’anno i due Paesi hanno ripreso i contatti ufficiali. La visita di questi giorni ad Ankara della delegazione egiziana giunge dopo quella del vice capo della diplomazia turca al Cairo avvenuta il 5 maggio scorso. Il capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu, ha detto in un’intervista all’emittente turca “Ntv” che “non c’è amicizia o inimicizia duratura nelle relazioni diplomatiche” e che al termine delle consultazioni in corso potrebbero essere adottate misure reciproche per la nomina dei rispettivi ambasciatori. La visita ad Ankara della delegazione turca giunge dopo il colloquio telefonico avvenuto il 31 agosto scorso tra il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, e il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammad bin Zayed al Nahyan, che hanno discusso “delle relazioni bilaterali e di questioni regionali”. (Tua)