- "L'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione". Lo scrive Papa Francesco in un tweet pubblicato in occasione della Giornata dell'Alfabatizzazione. (Civ)