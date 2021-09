Covid: Covax, solo il 20 per cento delle persone ha ricevuto prima dose nei Paesi a reddito medio-basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 20 per cento delle persone nei Paesi a reddito medio-basso ha ricevuto una prima dose di vaccino contro il Covid-19 rispetto all'80 per cento nei Paesi a reddito medio-alto. È l'allarme lanciato oggi dai partner dell'iniziativa multilaterale Covax, che in un comunicato sottolineano al contempo i progressi significativi sin qui conseguiti in un anno, tra cui la raccolta di più di 10 miliardi di dollari, la stipula di impegni giuridicamente vincolanti per un massimo di 4,5 miliardi di dosi di vaccino e la consegna di 240 milioni di dosi a 139 Paesi in soli sei mesi. "Dodici mesi fa il mondo si è unito per sostenere Covax, un'iniziativa multilaterale volta a garantire l'accesso globale ai vaccini salvavita contro il Covid-19. Con il supporto della comunità internazionale, Covax ha immediatamente iniziato a ottenere finanziamenti, avviando trattative con sviluppatori e produttori di vaccini e affrontando la serie di sfide tecniche e operative associate all'implementazione del programma di vaccinazione più grande e complesso della storia", si legge nel comunicato. "Nei mesi critici durante i quali Covax è stata creata, gran parte della prima offerta globale era già stata acquistata dalle nazioni ricche. Oggi la capacità di Covax di proteggere le persone più vulnerabili nel mondo continua ad essere ostacolata dai divieti di esportazione, dalla prioritizzazione degli accordi bilaterali da parte dei produttori e dei Paesi, dalle continue sfide nell'aumento della produzione da parte di alcuni produttori chiave e dai ritardi nella richiesta di approvazione normativa", prosegue la dichiarazione. (segue) (Com)