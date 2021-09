Covid: Covax, solo il 20 per cento delle persone ha ricevuto prima dose nei Paesi a reddito medio-basso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il suo ultimo Supply Forecast, Covax prevede di avere accesso a 1,425 miliardi di dosi di vaccino nel 2021, nello scenario più probabile e in assenza di un'azione urgente da parte dei produttori e dei Paesi ad alta copertura per dare priorità a Covax. Di queste dosi, circa 1,2 miliardi saranno disponibili per le economie a basso reddito che partecipano al Covax Advance Market Commitment (Amc). Questo è sufficiente per proteggere il 20 per cento della popolazione, o il 40 per cento di tutti gli adulti, in tutte le 92 economie Amc ad eccezione dell'India. Oltre 200 milioni di dosi saranno assegnate ai partecipanti autofinanziati. Il traguardo chiave di Covax - vale a dire fornire due miliardi di dosi - dovrebbe ora essere raggiunto nel primo trimestre del 2022. "Oltre a lavorare a stretto contatto con i governi partecipanti per garantire che vi siano le condizioni sul campo per facilitare l'implementazione di successo dei vaccini, Covax e i suoi partner invitano i donatori e i produttori a rinnovare il loro sostegno e prevenire ulteriori ritardi nell'accesso equo ai vaccini. (...) Mentre la pandemia di Covid-19 continua a mietere vittime, distruggere i mezzi di sussistenza e ostacolare la ripresa economica, continuiamo a sottolineare che nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. C'è solo un modo per porre fine alla pandemia e prevenire l'emergere di varianti nuove e ostinate ed è lavorare insieme", conclude la dichiarazione. (Com)