Università: Messa, ripresa non al 100 per cento, c'è prudenza

- "La maggior parte degli atenei" universitari ha deciso di "tenere il più possibile il metro di distanza" dunque non si sfrutta la massima capienza e di "erogare, almeno in questo primo periodo, le lezioni sia in presenza che in contemporanea a distanza". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo a "The Breakfast Club" su Radio Capital. "C'è molta prudenza da parte di tutti, però gli esami sono in presenza, le esercitazioni, le lezioni a gruppi piccoli. E' una ripresa che non dà il 100 per cento, ma dà tantissimo", ha spiegato la ministra. (Rin)