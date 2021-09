Covid: Borghi (Pd), Lega indebolisce Draghi in vista sfide internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi la Lega fa l'ennesima giravolta e, su un tema fondamentale come la gestione dell'emergenza sanitaria, cerca di riprendersi la libertà di movimento votando insieme a Fratelli d'Italia sull'uso del Green pass". Lo afferma, in una nota, Enrico Borghi responsabile Politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd. "Ma davvero Salvini crede che tutto possa durare all'infinito senza che vi sia uno sforzo di ricondurre a coerenza l'azione politica tra quanto si fa al governo, quanto si fa in Parlamento e quanto si fa negli enti locali? Sull'emergenza sanitaria abbiamo visto all'opera almeno tre Leghe: quella di governo con Giorgetti, quella di lotta con Salvini e quella di territorio con i Presidenti di Regione chiamati ad assistere a questo balletto prodotto dalla concorrenza con Fd'I - aggiunge -. Con questa modalità, come pensiamo di attraversare il percorso ad ostacoli della legge di bilancio o quello delle riforme richieste dall'attuazione del Pnrr? Draghi nei prossimi mesi sarà chiamato a esercitare un'azione in sede europea importantissima su vicende decisive per l'Italia: la riforma del patto di stabilità, la gestione europea dei flussi migratori, la nascita di una forza militare europea, la stabilizzazione di Next Generation UE. Impuntature, giochetti e smarcamenti come quelli attuati di continuo dalla Lega rischiano di indebolirne l'azione, e l'immagine. Una prospettiva che va evitata, e che impone ai riformisti della maggioranza un salto di qualità nell'azione politica".(com)