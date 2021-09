Milano: Rocca (Fd'I), edifici abbandonati sono continua fonte di illegalità e degrado nell'indifferenza di Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sopralluogo in via Riva di Trento 8 "dove uno stabile abbandonato, fatiscente e di proprietà privata, viene utilizzato come base e centro logistico per lo spaccio di droga, rifugio per ladri e scippatori e dormitorio per immigrati irregolari". la denuncia è del candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale, Francesco Rocca, sul posto con la candidata al Municipio 5, Priscilla Celentano. "La situazione è grave perché di fronte all'immobile sfitto ci sono palazzine residenziali abitate da famiglie preoccupate. Non sono mancati atti vandalici alle auto in sosta e aggressioni a scopo di furto anche durante il giorno - spiega Rocca -. Il Comune di Milano in questi 5 anni ha fatto ben poco per risolvere il disagio provocato dal palazzo occupato dimostrandosi lontano dalle problematiche del quartiere. C'è poco da stupirsi, la giunta guidata dal sindaco Sala non ha saputo tutelare il patrimonio comunale, figuriamoci far valere legalità e decoro di fronte a proprietari di immobili" È il caso, prosegue Rocca, "delle palazzine Liberty di viale Molise 4, civici occupati abusivamente, uno dal centro sociale Macao e gli altri tre da immigrati irregolari e sbandati. Una situazione di estremo degrado e illegalità all'interno e all'esterno degli edifici comunali che denunciamo costantemente insieme con Chiara Valcepina. Lo scorso maggio i residenti hanno depositato una raccolta firme in Prefettura, Questura e Comune di Milano. A oggi nulla di fatto da parte delle istituzioni milanesi". (Com)