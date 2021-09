© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto discutendo con il generale Figliuolo della possibilità di tamponi gratis" per alcuni studenti. Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo a "The Breakfast Club" su Radio Capital. Il costo di quelli per studenti "sotto i 18 anni è di 8 euro", ha ricordato Messa. (Rin)