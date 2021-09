Napoli: D'Angelo, terzo settore trasformerà la città con Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo provando un percorso sperimentale, che non è un nuovo laboratorio come ce ne sono stati in passato. In città ci sta un terzo settore che ha la vocazione di far politica che non è interessato solo a fare assistenzialismo, ma è interessato a produrre trasformazione: una azione che vuole riguardare anche le istituzioni e la politica che si candida ad amministrare le istituzioni". Lo ha dichiarato Sergio D'Angelo, capolista di "Napoli solidale", la lista presentata questa mattina alla presenza del candidato sindaco Gaetano Manfredi formata con la collaborazione tra la Rete Civica, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano e altre associazioni territoriali del mondo sociale, progressista ed ecologista: "Questa è la ragione per cui abbiamo ritenuto coerente mettere insieme le diverse anime che compongono la lista Napoli solidale, e riteniamo altrettanto coerente comunicare quella che per noi è la priorità: la solidarietà di cui ha bisogno Napoli. Prima di qualunque progetto di sviluppo occorre affrontare il problema del divario che esiste fra la Napoli alta e quella bassa, le disuguaglianze fra i cittadini e la disoccupazione che hanno reso la città uno degli epicentri della povertà di tutto il paese". (Ren)