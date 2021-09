Congo-Kinshasa: dichiarato focolaio di meningite nella provincia nord-orientale di Tshopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha dichiarato un focolaio di meningite nella provincia nord-orientale di Tshopo, dove sono stati segnalati 261 casi sospetti e 129 decessi, con un tasso di mortalità del 50 per cento. Lo rende noto in un comunicato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui i test di conferma effettuati dall'Institut Pasteur di Parigi hanno rilevato la presenza di Neisseria meningitidis, uno dei tipi più frequenti di meningite batterica con il potenziale di causare grandi epidemie. Le autorità sanitarie hanno schierato una prima squadra di emergenza e, con il supporto dell'Oms), sono in corso sforzi per accelerare rapidamente la risposta. Un comitato di risposta alla crisi è stato istituito a Banalia, la comunità colpita dall'epidemia, così come a Kisangani, la capitale di Tshopo, per accelerare gli sforzi di controllo dell'epidemia. L'Oms ha fornito forniture mediche a Banalia e prevede di impiegare più esperti e risorse. “La meningite è un'infezione grave e una grande sfida per la salute pubblica. Ci stiamo muovendo velocemente, consegnando farmaci e schierando esperti per sostenere gli sforzi del governo per tenere sotto controllo l'epidemia nel più breve tempo possibile", ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. (segue) (Res)