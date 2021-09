Congo-Kinshasa: dichiarato focolaio di meningite nella provincia nord-orientale di Tshopo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 pazienti stanno già ricevendo cure a casa e nei centri sanitari di Banalia. La meningite viene trasmessa tra le persone attraverso goccioline di secrezioni respiratorie o della gola da persone infette. Il contatto ravvicinato e prolungato o la convivenza ravvicinata con una persona infetta facilita la diffusione della malattia. Sebbene persone di tutte le età possano contrarre la malattia, colpisce principalmente neonati, bambini e giovani. "Stiamo intensificando le misure di controllo all'interno della comunità e indagando rapidamente sui casi sospetti nelle località circostanti per curare i pazienti e frenare le infezioni potenzialmente diffuse", ha affermato Amedée Prosper Djiguimdé, rappresentante dell'Oms nella Rdc. Più di 1,6 milioni di persone di età compresa tra 1 e 29 anni sono state vaccinate in una massiccia campagna nel 2016 a Tshopo, che si trova nella fascia africana della meningite che attraversa il continente dal Senegal all'Etiopia e comprende 26 paesi. La fascia africana della meningite è la più vulnerabile a livello globale a epidemie ricorrenti. In passato si sono verificate epidemie di meningite in diverse province della Repubblica democratica del Congo. Nel 2009, un focolaio a Kisangani ha infettato 214 persone e causato 15 morti, con un rapporto di mortalità dell'8 per cento. Nel novembre 2020 l'Assemblea mondiale della sanità, l'organismo che stabilisce le politiche sanitarie globali, ha approvato una tabella di marcia per un mondo libero dalla meningite entro il 2030, con tre obiettivi chiave: eliminazione della meningite batterica, riduzione del 50 per cento della meningite batterica prevenibile con il vaccino e decessi del 70 per cento, nonché riduzione della disabilità e miglioramento della qualità della vita dopo la meningite. (Res)