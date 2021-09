Romania: vicepremier Hunor, attuale crisi politica è legata alle elezioni del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è dal 2012 in una crisi di governo permanente: nessun governo è stato al potere da più di un anno e il motivo di ciò è che i partiti pensano alle prossime elezioni invece di lavorare. Lo ha detto Kelemen Hunor, vicepremier e leader dell'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr), partner nella coalizione al governo di Bucarest, in un'intervista per l'emittente televisiva "Digi 24". "È un problema di sistema e un problema di maturità, la mancanza di dialogo e tutto insieme ci fanno passare da una crisi all'altra", ha affermato. "Ero convinto a dicembre 2020, dopo le elezioni, che ci sarebbero stati quattro anni in cui si potrà governare con una certa stabilità. Siamo andati sulla strada pensando che avremmo avuto stabilità politica perché abbiamo bisogno di prevedibilità e stabilità. Possiamo cercare un'unica causa, ma non esiste un'unica causa per questa crisi. C'era tensione fin dall'inizio", ha affermato Hunor. (segue) (Rob)