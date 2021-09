Romania: vicepremier Hunor, attuale crisi politica è legata alle elezioni del 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Udmr ha fatto riferimento alle polemiche tra gli altri partiti della coalizione Usr Plus e Partito nazionale liberale (Pnl), sul tema della giustizia e sul programma d'investimenti Anghel Saligny. "La cosa importante è che non puoi partire con la premessa che stanno rubando", ha detto Hunor spiegando che da Usr Pus hanno accusato i partner liberali di rubare i soldi attraverso questo programma. "Sfortunatamente ci sono state accuse dure e gratuite, tanto che sembra difficile ricostruire questa coalizione", ha dichiarato il leader di Udmr dicendo di avere "l'impressione che si tratti di una competizione in vista dell'anno elettorale 2024". "Sono convinto che il presidente (Klaus Iohannis) stia parlando con tutte le parti e stia cercando una buona soluzione", ha concluso. (Rob)