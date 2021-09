Napoli: Ronghi (Cnal), governo non fa nulla per sicurezza sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo cordoglio per la morte sul lavoro dell'operaio che prestava servizio nel cantiere della Linea 1 della Metropolitana, e forte indignazione per un governo e per un parlamento che non muove un dito per fermare la tragedia delle morti bianche". E' quanto ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi: "Abbiamo messo in campo numerose proposte per la sicurezza sul lavoro: il potenziamento dell'Ispettorato del Lavoro, la nascita di un'Agenzia nazionale per la sicurezza sul lavoro per garantire una formazione, efficace e veritiera, l'istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori, che, nelle aziende e al di fuori dei sindacati, rendesse più incisivo il controllo dei lavoratori sulla adozione degli strumenti per la loro sicurezza". Ronghi ha concluso: "stigmatizziamo che, ad oggi, al di là delle frasi di circostanza, non è stata intrapresa alcuna iniziativa da parte di governo e Parlamento sul fondamentale tema della sicurezza sul lavoro preferendo, evidentemente, concentrarsi su altri temi, come il green pass e il ddl Zan, probabilmente considerati prevalenti rispetto alla grande emergenza delle morti sul lavoro". (Ren)