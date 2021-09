Infrastrutture: Kosovo, all'italiana Gcf anche il secondo lotto della ferrovia Fushe Kosova-Mitrovica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il momento – specifica il geom. Raffaele Forcella, Deputy Project Manager – in attesa di iniziare i lavori sulla seconda tratta, probabilmente a inizio 2022, stiamo redigendo i piani operativi per massimizzare e ottimizzare lo scambio e l'impiego sui due lotti di personale, macchinari, operai. Nella nostra base operativa di Miradi, dove è già presente un consistente parco macchine, verranno fatte confluire da Roma un treno di costruzione e ulteriori rincalzatrici, profilatrici, locomotori, mezzi strada rotaia, escavatori". Per il personale, come già nei mesi scorsi, gli operai specializzati e gli addetti alle macchine operatrici arriveranno dall'Italia, mentre si provvederà ad assumere e formare in loco ulteriore manodopera da assegnare ai lavori non specialistici. "In attesa di poter avviare il cantiere - spiega il Construction Manager ing. Michele Blardi – si sta già provvedendo a calendarizzare con cura l'esecuzione dei lavori previsti per portare su standard europei anche la nuova tratta". Lavori che, come previsto dal progetto approvato da Infrakos, in 15 mesi dovranno non solo consegnare, completamente ricostruiti, 34,4 km di linea ferroviaria principale e 9,1 km di binario e scambi nelle stazioni, ma provvedere al ripristino di circa 18 km di rete stradale parallela e trasversale alla linea (strade di servizio o interessate dai 32 passaggi a livello attuali). (segue) (Alt)