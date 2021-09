Infrastrutture: Kosovo, all'italiana Gcf anche il secondo lotto della ferrovia Fushe Kosova-Mitrovica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lavoro importante - sottolinea l'ing. Blardi - riguarda i 16 ponti esistenti - molti in acciaio, alcuni in muratura libera - che dovranno essere resi conformi agli standard di interoperabilità e rispondenti ai requisiti degli Eurocodici e della STI: alcuni tramite adeguate misure di rinforzo, altri, la maggior parte, tramite demolizione e ricostruzione. Analogamente lungo il tracciato dovranno essere realizzate innumerevoli opere idrauliche oltre a 52 canali sotterranei". Un impegno specifico di "riabilitazione" riguarderà le 5 stazioni (Mitrovice, Vushtri, Druar, Prelluzhe, Obiliq-Kastriota) e le 5 fermate (Frasher, Pantine, Vernice, Mihaliq, Plemetin) presenti lungo il segmento ferroviario dove, oltre agli interventi di ristrutturazione degli edifici stessi, dovranno essere ricostruite o realizzate ex novo ben 16 banchine passeggeri, di lunghezza dai 150 ai 200 metri, dotate di tettuccio e panche, rampe e scale di accesso, passaggi a livello, piattaforme di carico, sottopassi, aree destinate ai passeggeri (biglietterie, WC, aree di attesa) e aree-alloggio per il personale. Con un occhio di riguardo per la stazione principale di Fushe Kosove dove gli interventi di ristrutturazione – sia interna che esterna – riguarderanno non solo l'edificio della stazione (dotato di sala conferenze e auditorium), ma anche, con interventi di varia natura, gli adiacenti edifici tecnico e amministrativo. Il Corridoio X è lungo complessivamente 252 chilometri di cui 148 attraversano il Kosovo lungo l'asse Nord-Sud Leshak – Hani i Elezit. Da Kraljevo (in Serbia), attraverso Lapovo raggiunge Belgrado; a Sud, in Macedonia, da Gjiorche Petrov raggiunge Skopje. La sua integrazione nel corridoio europeo orientale/Est Mediterraneo (Rete Ten-T, asse 4) consentirà, inoltre, di collegare i Balcani con l'Austria, la Grecia e la Bulgaria. (Alt)