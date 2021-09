Kosovo-Serbia: oggi e domani nuova tappa del dialogo a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma oggi a Bruxelles una nuova tappa del dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Unione europea. Le delegazioni di Pristina e Belgrado sono guidate rispettivamente dal vicepremier Besnik Bislimi e dal capo dell'ufficio governativo serbo per il Kosovo Petar Petkovic. La tappa del dialogo con la mediazione dell'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak si tiene oggi e domani a Bruxelles, come confermato ieri dal portavoce della Commissione Ue Peter Stano. Secondo quest'ultimo, nell'agenda del dialogo oggi e domani ci saranno le principali questioni di attualità nei rapporti tra i due Paesi e "la strada da seguire per continuare il dialogo". Nel corso del mese di settembre dovrebbe infatti tenersi un nuovo incontro tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti, ma ancora non è stata ufficializzata alcuna data. (segue) (Alt)