Nord Macedonia: premier Zaev riceve delegazione Banca mondiale

- Il primo ministro della Macedonia del Nord Zoran Zaev, insieme al vicepremier incaricato degli Affari economici Fatmir Bitiqi ed al ministro delle Finanze Fatmir Besimi, ha ricevuto oggi una delegazione della Banca Mondiale rappresentata dalla direttrice per i Balcani occidentali, Linda Van Gelder, e dal direttore per la Macedonia del Nord e il Kosovo, Massimiliano Paolucci. Lo riferisce una nota del governo di Skopje, secondo cui, durante l'incontro, il primo ministro Zaev ha evidenziato la fruttuosa cooperazione con la Banca mondiale in una vasta gamma di aree di fondamentale importanza per la Macedonia del Nord. Migliorare i servizi comunali, potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, promozione dei servizi sociali, promozione dell'istruzione primaria, efficienza energetica: questi alcuni dei progetti prioritari secondo quanto concordato oggi dal governo macedone e dalla delegazione della Banca mondiale. La digitalizzazione e il contrasto alla corruzione, secondo quanto emerso, sono altri due temi centrali nei rapporti tra Skopje e Banca mondiale. (Seb)